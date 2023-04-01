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В Ростовской области вновь образовалась многокилометровая пробка

ГИБДД: на трассе М4 в Ростовской области вновь образовалась многокилометровая пробка

В Ростовской области вновь образовалась многокилометровая пробка
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На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области от поселка Глубокий до Каменска-Шахтинска вновь образовалась многокилометровая пробка, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ГИБДД. Об этом же свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» — пробка на 12:40 (мск) составляла примерно 30 км.

«В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку Северский Донец в Каменском районе Ростовской области на участке с 930 по 910 километр автодороги М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону затруднено движения транспорта», — сообщили в ГИБДД.

Как пишет Mash, в новом заторе водители увязли как минимум на несколько часов: «фуры намертво встали, развернуться в обратном направлении невозможно».

30 марта в четырех западных районах Ростовской области: Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском, а также в городе Шахты был введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снегопада. На трассе М4 «Дон» образовался затор длиной 60 км, а между Шахтами и Каменском-Шахтинским оказались заблокированы несколько тысяч авто.

На этом фоне власти развернули восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения. а также организовали маршруты доставки продуктов. К вечеру пятницы затор сократился до 17 км, а позже движение восстановили в обоих направлениях.

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Протяженность трассы М-4 «Дон» составляет 1,5 тыс. км. Она соединяет Москву с Краснодарским краем. В прошлом году по ней выросла интенсивность движения на 15% из-за приостановки авиасообщения с российским югом — с конца февраля 2022 года запрещены полеты в 11 городов, в том числе в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар и др.

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Ростовская область М4 «Дон» пробка
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