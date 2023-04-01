Россияне нашли способы бороться с отказами аргентинских властей

Россияне, которым отказали в продлении туристического пребывания в Аргентине и предписали покинуть страну, могут подать апелляцию, управление миграции выдает им разрешение на временное проживание

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31 марта заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин сообщил, что миграционная служба этой страны начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и оформлении вида на жительство. Власти ссылаются на соглашение о безвизовых поездках, по которому обладатели российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать и пребывать в Аргентине без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. РБК спросил у россиян в Аргентине, какие проблемы возникли у них после решения Буэнос-Айреса и как они с ними справляются.

Одна из собеседниц РБК по имени Мария сообщила, что пока не сталкивалась с проблемами при выдаче ВНЖ и не видела жалоб на это русскоязычных чатах. Однако россиянам две-три недели назад перестали продлевать туристические визы на 90 дней. «В принципе у Аргентины с Россией и не было соглашения о продлении, но Аргентина по доброте душевной россиянам все же продлевала. Но русскоязычных так много, что это нарушение протоколов не осталось без внимания и власти вернулись к букве закона», — отметила она.

По словам Марии, те, кто подавал заявку на продление визы, получили отказ и предписание выехать из Аргентины в течение 15 дней. «Но если им нужно, они могут подать апелляцию и остаться в стране», — добавила она.

Другая россиянка, проживающая в Аргентине, сообщила, что россияне могли продлить срок пребывания без визы еще на 90 дней, написав заявление в управлении миграции в Буэнос-Айресе, сдав отпечатки пальцев и указав домашний адрес. «Решение о продлении можно было посмотреть на сайте управления миграции. В эти выходные все, кто подавался на продление, стали получать вместо него письма с требованием покинуть страну в течение 15 дней», — рассказала она.

По словам собеседницы, «это вызвало небольшую панику», так как среди возможных депортантов оказались студенты и женщины с детьми. Однако участники русскоязычных чатов подготовили и опубликовали план действий. «Первое — это апелляция решение. Сейчас все, кто получил депорт, его апеллируют в управлении миграции и получают разрешение на временное проживание (так называемая precaria) на три месяца, до выяснения обстоятельств. Также к вопросу подключились Ministerio de defensa de la nación. Это что-то типа министерства по правам человека, которое тоже помогает нашим составлять апелляции. <...>Так что благодаря им вроде все решилось. Пока», — сообщила она.

Находящийся в Аргентине россиянин Андрей сообщил РБК, что ему с женой, которая находится на 40-й неделе беременности, отказали в продлении туристического пребывания и дали предписание покинуть страну: «Такие предписания начали выдавать 23 марта — их доставлял почтальон. За выходные люди объединились и начали поиск решений».

По словам Андрея, есть три возможных варианта: «Первое — обратиться по указанному в предписании адресу для подачи апелляции в комиссию по миграции — госорган, который реагирует на нарушения или злоупотребления миграционной службы. Они работают только с малоимущими гражданами с доходом не более 140 тыс. песо, это примерно $360. Второе — обратиться к платным адвокатам. Третье — обратиться в некоммерческие организации, которые оказывают мигрантам юридическую помощь». Сам он воспользовался первым способом.

Еще один россиянин, проживающий в Аргентине, тоже получил предписание покинуть страну и подал апелляцию. «Всем подавшим апелляцию выдают прекарию на три месяца (законное нахождение). При наличии прекарии граждане могут получить налоговый номер, открыть банковский счет, а также имеют право устроиться на работу.

Рассматривать апелляцию будут до шести месяцев», — сказал он РБК. Собеседник предположил, что когда срок временного разрешения в три месяца подойдет к концу, его могут продлить до предоставления ответа на апелляцию.

Как отметил россиянин, миграционная служба Аргентины продлевала туристический статус всем гражданам России на 90 дней до февраля 2023 года. «Но после задержания беременных россиянок в аэропорту Буэнос-Айреса поднялся большой шум в СМИ. Миграционной службе пришлось пойти на уступки и впустить беременных. Но они в итоге решили бороться с большим потоком мигрантов из России другими способами», — добавил он.

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил РБК, что диппредставительству известно об участившихся отказах продлевать «туристическое пребывание» вновь приехавших в Аргентину российских граждан и оформлять им ВНЖ, а также предписаниях покинуть страну под угрозой инициирования процедуры депортации. Он отметил, что консульский отдел следит за ситуацией и консультируется с юристами.



По словам Феоктистова, в некоторых случаях россиянам отказывали, аргументируя это необходимостью предварительного получения визы в аргентинском консульстве. При этом власти ссылались на ст. 1 двустороннего соглашения о безвизовых поездках, по которому обладатели российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней (начиная с даты первого въезда); виза нужна для пребывания более 90 дней, также как и для трудовой или коммерческой деятельности.

Однако, отметил дипломат, законодательство Аргентины позволяет изменить миграционный статус после въезда (иностранцы могут заезжать в качестве, например, туристов, а затем получать ВНЖ по учебе, работе, браку, рождению ребенка) — в отличие от России (чтобы получить разрешение на работу, требуется заехать по рабочей визе, чтобы остаться на учебу — нужна учебная виза). «Исходим из того, что недискриминационное применение указанных положений аргентинского законодательства подразумевает, что граждане других стран также сталкиваются с аналогичным отношением. Однако нам о таких фактах неизвестно, и «на слуху» почти исключительно россияне», — сказал дипломат.

По словам Феоктистова, аргентинские консульские представительства на вопросы заявителей о получении иммиграционной визы отвечают что иммиграционная программа в Аргентине сейчас закрыта. Им оформляют учебные и рабочие визы, а по остальным основаниям рекомендуется въезжать в Аргентину в безвизовом порядке и оформляться в Национальном управлении миграции.

Bloomberg в начале марта сообщал, что с 2022 года в Аргентину въехали более 22 тыс. россиян, хотя 60% из них уже покинули страну. Самый большой всплеск был зафиксирован в четвертом квартале года, при этом в феврале 2023 года в страну одним рейсом прибыли 33 женщины на третьем триместре беременности.