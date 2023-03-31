Власти Аргентины начали массово отказывать россиянам в ВНЖ

Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и в виде на жительство. Об этом ТАСС рассказал заведующий консульским отделом посольства России в стране Георгий Полин.

«Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания <...>, отказе в оформлении им видов на жительства», — заявил Полин.

Он добавил, что в консульстве также знают о ситуациях, где россиянам выносили предписание покинуть страну в кратчайшие сроки «под угрозой инициирования процедуры депортации». Полин уточнил, что речь идет о нескольких десятках подобных случаев.

Миграционная служба Аргентины обосновывает отказы положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, согласно которому россияне с наличием загранпаспорта могут въезжать, выезжать и пребывать на территории страны без визы в течение 90 дней.

Полин подчеркнул, что в последние месяцы «на слуху почти исключительно российские граждане», когда как другим иностранцам отказы не поступают.

Bloomberg в начале марта сообщал, что с 2022 года в Аргентину въехали более 22 тыс. россиян, хотя 60% из них уже покинули страну. Самый большой всплеск был зафиксирован в четвертом квартале года, при этом в феврале 2023 года в страну одним рейсом прибыли 33 женщины на третьем триместре беременности.

В аргентинской миграционной службе рассказали, что шести беременным россиянкам отказали во въезде в Аргентину, поскольку они не смогли уточнить цель поездки. Власти подозревают их с «родильным туризмом» — путешествии ради получения ребенком гражданства по праву рождения. По словам главы ведомства Форенсии Кариньяно, за 2022 год в страну въехали 10,5 тыс. беременных россиянок.