Глава ВОЗ предупредил о 1 млн зараженных COVID-19 в ближайшие дни

Тедрос Гебрейесус (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшее время число зараженных COVID-19 в мире превысит 1 млн человек. «Число смертей увеличилось больше чем вдвое за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем цифры в 1 миллион подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей», — сказал он, выступая на пресс-конференции в среду в Женеве.

«Я глубоко озабочен быстрым распространением инфекции по всеми миру. За последние пять недель мы увидели почти экспоненциальный рост числа новых случаев, которые зафиксированы почти в каждой стране или территории. За прошедшую неделю количество умерших практически удвоилось. В ближайшие несколько дней мы достигнем 1 млн подтвержденных случаев и 50 тыс. смертей [от коронавируса]», — сказал Гебрейесус на брифинге.

По данным ВОЗ на 31 марта в мире зарегистрировано более 750 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID19, более 36 тыс. человек уже скончались. По информации в реальном времени, которую публикует Университет Хопкинса, всего в мире подтвердили уже 905 тыс. случаев заражения, а количество умерших в результате осложнений от вируса превысило 45 тыс. человек.