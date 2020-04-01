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Пандемия коронавируса ,  
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Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии

По словам главы правительства Михаила Мишустина, журнал придется вести на портале госуслуг, одновременно с этим находящиеся на карантине будут подтверждать свое присутствие дома
Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Россияне, отправленные на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19, должны будут заполнять в своем кабинете на едином портале госуслуг (ЕПГУ) электронный журнал, вводя в него данные о своем самочувствии, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

«Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от [портала] госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома», — заявил глава правительства на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Мишустин поручил предупреждать нарушителей условий карантина по СМС
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Накануне, 31 марта, стало известно, что Мишустин поручил запустить на ЕПГУ сервис для заполнения электронной формы, в которой возвращающиеся в страну из-за границы россияне должны будут указать место своего проживания «на время самоизоляции, карантина». После этого власти будут отслеживать, находятся ли заполнившие форму по тому адресу, который был указан, используя сервисы самого ЕПГУ и данные операторов сотовой связи.

«Об этом требовании прибывающие [в Россию] будут проинформированы при регистрации на рейс или через СМС по факту прибытия в Россию», — пояснил в среду Мишустин.

Премьер-министр предупредил, что в случае нарушения условий карантина операторы сотовой связи будут передавать данные в контролирующие органы (в том числе МВД).

По данным оперативного штаба Москвы, за нарушение режима карантина в больницы города доставлены уже, как минимум, четверо больных COVID-19. «Обязательным условием лечения на дому будет круглосуточное предоставление геолокации пациента», — предупреждал оперштаб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин, принявший 1 апреля участие в заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, 29 марта предупреждал, что в столице в ближайшие дни будет развернута «умная» система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Источники РБК сообщали, что для контроля за соблюдением карантина будет использоваться усовершенствованная версия существующей в городе системы видеонаблюдения и распознавания лиц, включающая в себя камеры, установленные во дворах, на подъездах жилых домов, в парках, школах, поликлиниках, магазинах и на стройках, а также в помещениях административных зданий и других общественных местах.

Автор: Евгений Калюков
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