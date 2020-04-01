Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии

По словам главы правительства Михаила Мишустина, журнал придется вести на портале госуслуг, одновременно с этим находящиеся на карантине будут подтверждать свое присутствие дома

Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Россияне, отправленные на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19, должны будут заполнять в своем кабинете на едином портале госуслуг (ЕПГУ) электронный журнал, вводя в него данные о своем самочувствии, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

«Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от [портала] госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома», — заявил глава правительства на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Накануне, 31 марта, стало известно, что Мишустин поручил запустить на ЕПГУ сервис для заполнения электронной формы, в которой возвращающиеся в страну из-за границы россияне должны будут указать место своего проживания «на время самоизоляции, карантина». После этого власти будут отслеживать, находятся ли заполнившие форму по тому адресу, который был указан, используя сервисы самого ЕПГУ и данные операторов сотовой связи.

«Об этом требовании прибывающие [в Россию] будут проинформированы при регистрации на рейс или через СМС по факту прибытия в Россию», — пояснил в среду Мишустин.