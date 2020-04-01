Трансплантолог Каабак сообщил об увольнении команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак пояснил, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом. В центре информацию об увольнении опровергают

Михаил Каабак (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Команда детского врача трансплантолога Михаила Каабака получила уведомления об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, сообщил РБК Каабак. По словам врача, администрация объяснила свое решение перепрофилированием отделения под лечение детей с коронавирусом.

«У нас вызвало это глубокое недоумение, потому что дети в силу течения заболевания или те, которые получают лекарства после трансплантации, — это наш профиль. Такие дети как раз и находятся в группе риска коронавирусной инфекции. Мы хотим работать с ними после перепрофилирования и не понимаем действий администрации», — пояснил Каабак. По его словам, один врач из его команды получил уведомление об увольнении, а трансплантолог Надежда Бабенко получила уведомление о множественных нарушениях трудового законодательства. Как рассказала Бабенко изданию «Правмир», сотрудники отдела кадров предложили ей уволиться по собственному желанию, а после ее отказа уведомили, что составят акт об увольнении.

Каабак добавил, что за его отделением числилось шесть коек, всего в центре будет перепрофилировано 300 коек для оказания помощи больным, которые заразились коронавирусом нового типа.

В Центре здоровья детей информацию об увольнении врачей назвали не соответствующей действительности.

Осенью 2019 года широкий общественный резонанс получила история увольнения Каабака из Центра здоровья детей. Врачу-трансплантологу и его коллеге Надежде Бабенко при попытке оформления на полную ставку в центре сообщили, что их работа в центре завершена.