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Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

В апреле в России вступят в силу нормы, касающиеся социальных выплат, мер поддержки в условиях эпидемии коронавируса и других сфер жизни. Главные изменения — в материале РБК
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пенсии

С 1 апреля на 6,1% проиндексируют пенсии по гособеспечению. К ним относятся социальные пенсии, пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, людей, переживших блокаду Ленинграда и других категорий граждан. Индексация затронет 3,8 млн человек. Средний размер социальной пенсии составит 9,85 тыс. руб.

Ипотека

С 1 апреля снизятся надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Эти надбавки будут снижаться по мере погашения кредита для ипотечных займов с низким первоначальным взносом, погашаемых за счет маткапитала. Такое решение принял Центробанк для поддержания доступности ипотеки на фоне пандемии коронавируса и ситуации на нефтяном рынке.

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Денежные переводы

С 1 апреля ЦБ обнуляет тарифы на свои услуги в сервисе быстрых платежей для физлиц. Эта мера поддержки будет работать до 1 июля. Также устанавливаются максимальные размеры тарифов в системе при расчетах граждан с юрлицами и ИП.

ОСАГО

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

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Призыв

1 апреля стартует весенний призыв в армию, он продлится до 15 июля. На военную службу должны отправиться 135 тыс. человек. В связи с эпидемией коронавируса всех призывников проверят на наличие инфекции, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. К местам службы призывники отправятся не раньше 20 мая.

Уведомления от ФНС

С 1 апреля налоговые органы получат право информировать граждан СМС о недоимках и задолженностях. Для этого потребуется письменное разрешение налогоплательщика, а уведомления можно будет отправлять не чаще раза в квартал.

Маткапитал

С 15 апреля материнский капитал будет назначаться в беззаявительном порядке. Уведомление о выдаче сертификата придет в личный кабинет матери на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Возможность подать личное заявление о получении маткапитала останется для тех, кто не зарегистрирован на этих сайтах, а также при отсутствии информации о рождении ребенка в Едином реестре ЗАГС. В таком случае оформление займет пять дней, а не 15, как раньше.

С 2020 года материнский капитал выплачивается и на первого ребенка. Размер выплаты на первого ребенка составляет 466,6 тыс. руб., на второго — 616,6 тыс. руб.

Социальное страхование

С 1 апреля вводится досудебный порядок рассмотрения споров о назначении выплат в рамках социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обратиться в суд можно будет только после обжалования решения о размере выплаты или отказе в ней в вышестоящем органе страховщика.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: ипотека, пенсии, ФНС, призыв, ОСАГО, материнский капитал, коронавирус
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