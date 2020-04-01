Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

Денежные переводы

С 1 апреля ЦБ обнуляет тарифы на свои услуги в сервисе быстрых платежей для физлиц. Эта мера поддержки будет работать до 1 июля. Также устанавливаются максимальные размеры тарифов в системе при расчетах граждан с юрлицами и ИП.

ОСАГО

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Призыв

1 апреля стартует весенний призыв в армию, он продлится до 15 июля. На военную службу должны отправиться 135 тыс. человек. В связи с эпидемией коронавируса всех призывников проверят на наличие инфекции, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. К местам службы призывники отправятся не раньше 20 мая.

Уведомления от ФНС

С 1 апреля налоговые органы получат право информировать граждан СМС о недоимках и задолженностях. Для этого потребуется письменное разрешение налогоплательщика, а уведомления можно будет отправлять не чаще раза в квартал.

Маткапитал

С 15 апреля материнский капитал будет назначаться в беззаявительном порядке. Уведомление о выдаче сертификата придет в личный кабинет матери на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Возможность подать личное заявление о получении маткапитала останется для тех, кто не зарегистрирован на этих сайтах, а также при отсутствии информации о рождении ребенка в Едином реестре ЗАГС. В таком случае оформление займет пять дней, а не 15, как раньше.

С 2020 года материнский капитал выплачивается и на первого ребенка. Размер выплаты на первого ребенка составляет 466,6 тыс. руб., на второго — 616,6 тыс. руб.

Социальное страхование

С 1 апреля вводится досудебный порядок рассмотрения споров о назначении выплат в рамках социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обратиться в суд можно будет только после обжалования решения о размере выплаты или отказе в ней в вышестоящем органе страховщика.