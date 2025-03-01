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В США лайнер Boeing экстренно приземлился с горящим двигателем. Видео

Появились кадры экстренной посадки самолета FedEx с горящим двигателем в США
Boeing 767 должен был вылететь из Ньюарка в Индианаполис, но при взлете столкнулся с птицей. В результате загорелся один из двигателей

В США лайнер Boeing экстренно приземлился с горящим двигателем. Видео
Video

Самолет американской компании FedEx, оказывающей услуги по перевозке грузов, совершил вынужденную посадку из-за загоревшегося двигателя, пишет New York Post.

Правый двигатель Boeing 767-3S2/F внезапно загорелся вскоре после взлета из аэропорта Ньюарка утром 1 марта. Пожар произошел из-за столкновения с птицей, сказали в аэропортовом управлении Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также в FedEx.

В FedEx рассказали изданию, что самолет должен был вылететь из Ньюарка (Нью-Джерси) в Индианаполис (Индиана), но при взлете он столкнулся с птицей.

«Наш экипаж объявил чрезвычайную ситуацию и благополучно вернулся в Ньюарк. Мы благодарны за быстрые действия нашей команды и экстренных служб», — сказал представитель компании.

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Boeing был вынужден приземлиться в 08:07, всего через девять минут после взлета. Согласно данным Flight Aware, он вылетел в Индиану в 09:30.

В результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт был временно закрыт, пишет издание.

25 февраля лайнер авиакомпании Southwest едва не столкнулся в чикагском аэропорту Мидуэй с частным самолетом, который пересек взлетно-посадочную полосу, напоминает NYP. За день до этого самолет Delta, летевший в Южную Каролину, был вынужден вернуться в Атланту из-за задымления.

В январе самолет American Eagle («дочка» American Airlines) столкнулся с вертолетом Black Hawk, после чего оба упали в реку Потомак. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека. Никто не выжил.

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Елена Чернышова
самолет экстренная посадка США FedEx
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