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Политика ,  
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Вылетевший в Мюнхен самолет Рубио вернулся на базу из-за неисправности

Вскоре после вылета воздушное судно развернулось в небе и вернулось на авиабазу Эндрюс в Мэриленде. В Госдепе сообщили, что Рубио отправится в Германию и на Ближний Восток на другом самолете
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

У самолета, на котором госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Мюнхен на конференцию по безопасности, выявили техническую неисправность, сообщает ABC со ссылкой на представителя Госдепартамента.

В связи с этим воздушное судно развернулось в небе и вернулось на авиабазу Эндрюс в Мэриленде. В Госдепе не привели подробностей произошедшего.

Рубио отправится в Германию, а позже — на Ближний Восток на другом самолете, сообщили в ведомстве. Мюнхенская конференция пройдет 14-16 февраля, как ожидается, на ее полях госсекретарь встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

С 15 по 18-е он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Военный самолет США упал в залив у побережья Калифорнии
Политика

С начала года в США произошло несколько авиапроисшествий. 29 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов американской сборной, возвращавшихся с чемпионата США, никто не выжил.

Через несколько дней в Филадельфии рухнул небольшой медицинский самолет Learjet 55, на его борту находились шесть человек, включая ребенка-пациента. 13 февраля самолет Военно-морских сил США потерпел крушение над заливом Сан-Диего недалеко от авиабазы Норт-Айленд в Калифорнии. Оба пилота спаслись, их госпитализировали.

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Марко Рубио Госдепартамент США самолет неисправность
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Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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