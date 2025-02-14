Вылетевший в Мюнхен самолет Рубио вернулся на базу из-за неисправности
У самолета, на котором госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Мюнхен на конференцию по безопасности, выявили техническую неисправность, сообщает ABC со ссылкой на представителя Госдепартамента.
В связи с этим воздушное судно развернулось в небе и вернулось на авиабазу Эндрюс в Мэриленде. В Госдепе не привели подробностей произошедшего.
Рубио отправится в Германию, а позже — на Ближний Восток на другом самолете, сообщили в ведомстве. Мюнхенская конференция пройдет 14-16 февраля, как ожидается, на ее полях госсекретарь встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
С 15 по 18-е он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
С начала года в США произошло несколько авиапроисшествий. 29 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов американской сборной, возвращавшихся с чемпионата США, никто не выжил.
Через несколько дней в Филадельфии рухнул небольшой медицинский самолет Learjet 55, на его борту находились шесть человек, включая ребенка-пациента. 13 февраля самолет Военно-морских сил США потерпел крушение над заливом Сан-Диего недалеко от авиабазы Норт-Айленд в Калифорнии. Оба пилота спаслись, их госпитализировали.
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