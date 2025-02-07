 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
0 

Обломки разбившегося Black Hawk достали из реки в Вашингтоне

Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Аварийные службы США извлекли обломки вертолета Black Hawk из реки Потомак в Вашингтоне, сообщает NBC News со ссылкой на федеральные власти.

По данным телеканала, найденные обломки перегрузят на баржу и доставят в безопасное место, при этом продолжаются поиски двигателя и хвостового винта военного вертолета.

В Национальном совете безопасности на транспорте (NTSB) отметили, что из реки также были подняты на поверхность несколько частей разбившегося пассажирского самолета Bombardier.

Тутберидзе заявила, что скорбит о погибшей в США 12-летней фигуристке
Спорт
Этери Тутберидзе

Самолет авиакомпании American Eagle («дочка» American Airlines) столкнулся с вертолетом Black Hawk 29 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека. Выживших нет.

Президент США Дональд Трамп в конце января заявил, что военный вертолет нарушил безопасную высоту полета. «Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, гораздо выше установленного предела в 200 футов», — написал он в соцсети Truth Social.

По данным NTSB, самолет в момент столкновения находился на высоте 325 футов (99 м), хотя диспетчеры оценивали, что он был на высоте 200 футов (около 61 м).

Читайте РБК в Telegram.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Вашингтон США авиакатастрофа Black Hawk
Материалы по теме
Тутберидзе заявила, что скорбит о погибшей в США 12-летней фигуристке
Спорт
Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета попытался избежать столкновения
Общество
Армия США раскрыла имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 06 фев, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 06 фев, 18:12
Почему в Индии хотят нарастить экспорт фруктовОтрасли, 09:58
ЮГК раскрала потери по добыче золота из-за остановки своих шахтБизнес, 09:53
Генпрокуратура признала издателя The Barents Observer нежелательнымПолитика, 09:47
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
«Нацбезопасность важнее инфляции». Сколько стоят торговые войны ТрампаPro, 09:41
Спрос на новостройки Москвы и Подмосковья за год вырос на 6%Недвижимость, 09:39
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»Политика, 09:38
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Тренер «Вашингтона» назвал игру Овечкина невероятнойСпорт, 09:30
ФСБ показала задержание четырех женщин по подозрению в работе на СБУПолитика, 09:24
6 безумных историй: опыт работы с Китаем, стоивший нервов и денегPro, 09:24
В Самаре произошел пожар в многоэтажном домеОбщество, 09:21
Агентские считаются. Суд включил проценты агента в таможенную стоимостьPro, 09:08
Не поверите, в России можно купить кроссовер дешевле ₽2 млн. Мы проверилиАвто, 09:01
Особняк экс-владельца ПСБ в центре Москвы продадут на торгахГород, 09:01