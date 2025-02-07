Обломки разбившегося Black Hawk достали из реки в Вашингтоне
Аварийные службы США извлекли обломки вертолета Black Hawk из реки Потомак в Вашингтоне, сообщает NBC News со ссылкой на федеральные власти.
По данным телеканала, найденные обломки перегрузят на баржу и доставят в безопасное место, при этом продолжаются поиски двигателя и хвостового винта военного вертолета.
В Национальном совете безопасности на транспорте (NTSB) отметили, что из реки также были подняты на поверхность несколько частей разбившегося пассажирского самолета Bombardier.
Самолет авиакомпании American Eagle («дочка» American Airlines) столкнулся с вертолетом Black Hawk 29 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека. Выживших нет.
Президент США Дональд Трамп в конце января заявил, что военный вертолет нарушил безопасную высоту полета. «Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, гораздо выше установленного предела в 200 футов», — написал он в соцсети Truth Social.
По данным NTSB, самолет в момент столкновения находился на высоте 325 футов (99 м), хотя диспетчеры оценивали, что он был на высоте 200 футов (около 61 м).
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