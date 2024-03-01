Путин выдал гражданство сербскому художнику и потомку белоэмигранта
Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство сербского скульптора и художника Драгана Раденовича и потомка белоэмигранта Димитрия Дурдина-Мака. Соответствующий документ опубликован 1 марта.
Раденович родился в 1951 году в республике Босния и Герцеговина (в составе социалистической Югославии), живет и работает в Сербии. Он является почетным зарубежным членом Российской академии художеств и лауретом российских и международных премий с 2007 года. Раденович также является членом Ассоциации художников Сербии с 1980 года и Академии изящных искусств Франции с 2010 года.
По данным академии, скульптор получил шесть государственных и общественных наград и премий в разных странах, включая приз конкурса фонтанов при ЮНЕСКО в Копенгагене в 1983 году и первый приз конкурса Московского кинофестиваля за скульптуру «Святой Георгий, убивающий дракона» в Москве в 1997 году.
Его работами в России стали памятник Николаю II в Екатеринбурге (открыт в 1995 году) и дипломату Виталию Чуркину во Владимирской области в 2019 году — постпред России при ООН умер в 2017 году.
Дурдин-Мак родился в январе 1946 года в Бельгии. Он был одним из тех потомков белоэмигрантов, кто подписал декларацию «Солидарность с Россией» в 2014 году, за что был помещен на украинский сайт «Миротворец».
Гражданство России, согласно тому же указу, получили один из основателей Движения за поместное православие русской традиции в Западной Европе Марк Андроникоф и победительница международного потока конкурса «Лидеры России» Веру Фаске-Дикусар.
Фаске-Дикусар родилась в Казахстане в 1981 году. Медиатехнолог стала участницей международного потока программы «Женщина — лидер» мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Андроникоф родился в 1960 году во Франции. Сейчас он является клириком Корсунской епархии и членом французского Православного общества биоэтических исследований.
Гражданство также получили граждане Германии Ремо и Биргит Кирш, которые переехали из своей страны в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев.
Число иностранных граждан, которые получили российское гражданство в 2022 году, снизилось на 6,4% год к году, до чуть более 691 тыс. человек.
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