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Военная операция на Украине ,  
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Для получивших паспорт России предложили поднять возраст призыва до 50

В Думе предложили поднять возраст призыва до 50 для получивших паспорт России
Сюжет
Военная операция на Украине
Законопроект в Госдуму внесли депутаты Журавлев, Бородай и Шеремет. Иностранцы, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет или «намеренно дожидаются достижения предельного возраста», пояснили они

В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство, следует из думской базы проектов.

Авторы документа — депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»). Поправки предлагается внести в часть 1 статьи 22 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».

В настоящее время, «как показывает практика», уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет или «намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста» (сейчас — 30 лет) и только после этого получают российский паспорт, говорится в пояснительной записке.

В России увеличили возраст призыва
Политика
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Авторы упомянули полицейский рейд, проведенный в августе 2023 года в Санкт-Петербурге. Тогда в военкоматы для постановки на воинский учет доставили около 100 выходцев из других стран, получивших российские паспорта. Согласно статистике МВД за январь—октябрь прошлого года, которую приводят парламентарии, гражданами России стали более 318 тыс. иностранцев — в основном выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана. В Башкирии в ноябре-декабре 2023 года на воинский учет поставили 111 мигрантов, получивших российский паспорт.

Согласно российскому законодательству, иностранец, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета такие граждане не могут легально работать в России.

«Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, следовательно каждый гражданин, независимо от способа приобретения гражданства, обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту», — подчеркнули депутаты.

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Весной прошлого года депутат Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил о подготовке законопроекта, позволяющего призывать для участия в военных действиях на Украине получивших гражданство России мигрантов, в том числе из Средней Азии и Закавказья. Матвеев объяснил разработку законопроекта тем, что сейчас те, кто имеет двойное гражданство, не подлежат призыву.

С 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста в России увеличилась до 30 лет, нижняя осталась на отметке 18 лет. Закон о повышении предельного возраста призыва с 27 до 30 лет президент Владимир Путин подписал в августе прошлого года.

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Елена Чернышова
Госдума Призывной возраст законопроект гражданство России
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