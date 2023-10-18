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В Госдуме предложили упростить выдачу ВНЖ имеющим прямых предков в России

Те иностранцы, чьи предки родились или постоянно проживали в пределах российских границ в РСФСР, СССР или Российской империи, смогут получать ВНЖ, минуя необходимость иметь разрешение на временное проживание, предложили в Госдуме
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Иностранцы, которые имеют прямых родственников, проживавших или родившихся в разное время в пределах границ России, смогут получать вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Внести такое положение в законодательство предложил депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, законопроект размещен в базе нижней палаты парламента.

Изменения могут внести в закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В п. 2 ст. 8 могут добавить пп. 21, согласно которому «иностранному гражданину, имеющему родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР, либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы» России будут выдавать ВНЖ без разрешения на временное проживание.

Согласно той же статье для получения ВНЖ нужно прожить в стране не менее года на основании разрешения на временное проживание. Такое действует три года и выдается в пределах квоты, если иное не предусмотрено законом (например, если иностранец — супруг гражданина России).

Сейчас получать ВНЖ в России без разрешения на временное проживание могут те иностранцы, кто:

  • родился в РСФСР или состоял в гражданстве СССР;

  • не достиг 18-летнего возраста и чей родитель-иностранец постоянно проживает в России;

  • имеет родителей или детей, состоящих в гражданстве России;

  • признан носителем русского языка в соответствии со ст. 33.1 закона № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

  • является высококвалифицированным специалистом или членом его семьи в соответствии со ст. 13.2 закона № 115-ФЗ, и т. д.

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