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В Москве назначили нового главу столичного управления МЧС

Вадим Уваркин назначен начальником ГУ МЧС по Москве
Генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин назначен начальником ГУ МЧС по Москве. До этого с весны 2023 года временно исполняющим обязанности начальника главка был Юрий Ткаченко
Вадим Уваркин
Вадим Уваркин (Фото: mchsmsk / Telegram)

Вадим Уваркин назначен начальником Главного управления МЧС России по Москве, следует из пресс-релиза МЧС столицы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Уваркин проходил службу в подразделениях МЧС России с 1996 года, до 1997 года был командиром механизированного батальона спасательной бригады в Тульской области. С 2000 года, по окончании Военно-инженерной академии, служил старшим офицером отдела инженерно-технических мероприятий Главного управления по делам ГО и ЧС Орловской области.

В 2001–2004 годах Уваркин служил в качестве замглавы ГУ МЧС по Орловской области (по защите). В 2004–2006 годах — главой управления гражданской защиты в том же ведомстве, в 2006–2009 годах он занимал должность первого замглавы ГУ МЧС региона.

В 2009–2015 годах Уваркин занимал должность замглавы Центрального регионального центра МЧС России. С мая 2015 года он возглавлял уже Главное управление МЧС России по Брянской области. В 2017 году с отличием окончил Академию государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России.

За время службы он был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, медалями МЧС России «За отвагу на пожаре», «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и другими наградами.

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Фото:Яндекс.Карты

В марте 2023 года ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что глава столичного ГУ МЧС, генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов был освобожден от должности, поскольку ранее он перенес инфаркт при тушении пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза». Временно исполняющим обязанности начальника главка стал Юрий Ткаченко.

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Пожар в бизнес-центре произошел в июне 2022 года, тогда загорелись четыре этажа из десяти, огнем было охвачено 1,1 тыс. кв. м. Пострадали четыре человека.

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