МЧС: под обстрел попало село Безымено в Белгородской области

МЧС предупредило об обстреле села в Белгородской области

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Село Безымено в Грайворонском городском округе Белгородской области подвергается обстрелу, сообщило в телеграм-канале региональное управление МЧС.

Около 10:55 мск ведомство предупредило со ссылкой на данные Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), что село обстреливают, и призвало жителей спуститься в укрытия.

Село Безымено расположено чуть более чем в 1 км от границы с Харьковской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и атаках беспилотников.

Минобороны России утром 1 марта отчиталось о сбитом над Белгородской областью украинском дроне. По информации ведомства, атака была совершена ночью, для этого использовался беспилотник самолетного типа.