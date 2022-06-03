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Число пострадавших при пожаре в «Гранд Сетунь Плаза» выросло до четырех

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Во время пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы пострадали четыре человека, они госпитализированы, сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Всего из бизнес-центра были эвакуированы 120 человек, спасены — 13, четверых пострадавших направили в больницы города», — говорится в сообщении. Информации о погибших ведомство не получало. Кроме людей, из здания были спасены семь кошек.

В тушении принимали участие 75 единиц техники и 213 спасателей, уточнили в департаменте.

МЧС сообщало о двух пострадавших сотрудниках ведомства — начальнике московского главка МЧС Сергее Желтове и старшем помощнике начальника дежурной смены службы пожаротушения главка Максиме Серегине. У Желтова случился обширный инфаркт. Обоих госпитализировали.

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Пожар в бизнес-центре на ул. Горбунова, д. 2 с. 3, начался утром 3 июня. Загорелись четыре этажа из десяти, площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м. Пожару присвоили максимальный, пятый ранг, указывало агентство ТАСС. В 12:35 огонь ликвидировали.

Среди версий пожара представители экстренных служб называли «РИА Новости» поджог, а ТАСС — короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения».

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На место происшествия выезжал новый глава МЧС Александр Куренков. Глава столичного главного управления МЧС Сергей Желтов, находившийся на месте пожара, после него попал в больницу с обширным инфарктом.

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Пожар Москва бизнес-центр МЧС
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