Число пострадавших при пожаре в «Гранд Сетунь Плаза» выросло до четырех
Во время пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы пострадали четыре человека, они госпитализированы, сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
«Всего из бизнес-центра были эвакуированы 120 человек, спасены — 13, четверых пострадавших направили в больницы города», — говорится в сообщении. Информации о погибших ведомство не получало. Кроме людей, из здания были спасены семь кошек.
В тушении принимали участие 75 единиц техники и 213 спасателей, уточнили в департаменте.
МЧС сообщало о двух пострадавших сотрудниках ведомства — начальнике московского главка МЧС Сергее Желтове и старшем помощнике начальника дежурной смены службы пожаротушения главка Максиме Серегине. У Желтова случился обширный инфаркт. Обоих госпитализировали.
Пожар в бизнес-центре на ул. Горбунова, д. 2 с. 3, начался утром 3 июня. Загорелись четыре этажа из десяти, площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м. Пожару присвоили максимальный, пятый ранг, указывало агентство ТАСС. В 12:35 огонь ликвидировали.
Среди версий пожара представители экстренных служб называли «РИА Новости» поджог, а ТАСС — короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения».
На место происшествия выезжал новый глава МЧС Александр Куренков. Глава столичного главного управления МЧС Сергей Желтов, находившийся на месте пожара, после него попал в больницу с обширным инфарктом.