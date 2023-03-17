Начальника ГУ МЧС по Москве Желтова освободили от должности после инфаркта

Начальника МЧС по Москве освободили от должности после инфаркта

Генерал попал в больницу с инфарктом после тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» летом прошлого года

Сергей Желтов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Начальник ГУ МЧС по Москве, генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов освобожден от должности, ранее он перенес инфаркт при тушении пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза», сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Об отставке Желтова писал также телеграм-канал Baza. По данным канала, президент Владимир Путин уволил генерала приказом от 6 марта.

Желтов возглавлял столичное ГУ МЧС с 3 марта 2020 года.

Пожар в бизнес-центре произошел в июне прошлого года. Загорелись четыре этажа из десяти, огнем было охвачено 1,1 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 120 человек. Тогда пострадали четыре человека.

Как сообщал замминистра МЧС России Илья Денисов, Желтов попал в больницу с места пожара. «Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — говорил он. Кроме того, по его словам, пострадал старший помощник начальника дежурной службы пожаротушения ведомства полковник внутренней службы Максим Серегин.

Среди версий пожара госагентства со ссылкой на экстренные службы называли поджог и короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения».

«Сотрудниками УМВД приняты соответствующие меры реагирования в части его отстранения от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины указанного лица он понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили РБК в УМВД.