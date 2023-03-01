Экс-глава управления дознания ФТС получил 10 лет за злоупотребление

Александр Кизлык (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы России Александра Кизлыка к десяти годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщает корреспондент ТАСС.

«Суд постановил признать Кизлыка виновным по части 3 статьи 285 УК РФ и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — огласила судья приговор.

Кизлык также лишен звания генерал-лейтенант.

Генерала-лейтенанта ФТС обвинили в том, что он помогал избежать уголовного наказания лицам, незаконно перевозившим крупные суммы валюты через границу. В частности, он помог уйти от ответственности жене посла России в Кении Дмитрия Максимычева.

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