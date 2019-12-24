Обвиняемого в злоупотреблениях генерала ФТС отправили под арест

Обвиняемого в злоупотреблениях генерала ФТС отправили под арест

Генерал-лейтенант Федеральной таможенной службы Александр Кизлык помещен под стражу. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает корреспондент РБК.

Кизлыка арестовали по обвинению в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Об обвинениях высокопоставленному таможеннику стало известно после обысков в ФТС и нескольких ее подразделениях, прошедших 23 декабря. Сотрудники Следственного комитета пришли в центральный аппарат ведомства, на Внуковскую и Домодедовскую таможни.

Позже в ФТС подтвердили факт обысков. По данным источника РБК в СК, сотрудники таможни занимались махинациями с нарушениями: они переквалифицировали уголовные дела в отношении незаконно перевозивших валюту пассажиров в административные.