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Обвиняемого в злоупотреблениях генерала ФТС отправили под арест

Генерал-лейтенант Федеральной таможенной службы Александр Кизлык помещен под стражу. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает корреспондент РБК.

Кизлыка арестовали по обвинению в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Об обвинениях высокопоставленному таможеннику стало известно после обысков в ФТС и нескольких ее подразделениях, прошедших 23 декабря. Сотрудники Следственного комитета пришли в центральный аппарат ведомства, на Внуковскую и Домодедовскую таможни.

У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов
Общество

Позже в ФТС подтвердили факт обысков. По данным источника РБК в СК, сотрудники таможни занимались махинациями с нарушениями: они переквалифицировали уголовные дела в отношении незаконно перевозивших валюту пассажиров в административные.

Обвинения были предъявлены начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро. В случае признания вины им грозит до десяти лет заключения.

Следствие сообщало, что при обысках у Кизлыка были найдены золотые слитки, элитные часы и €600 тыс., $600 тыс. наличности.

Теги: ФТС, суд, арест
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У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов
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