ВОЗ впервые за 7 недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

В конце февраля о возможном росте заболеваемости коронавирусом заявил президент США Джо Байден. По его словам, рост числа новых заболевших может быть связан с появлением новых штаммов вируса.

Также об увеличении случаев заражения сообщили власти Финляндии. В стране ввели чрезвычайное положение, временно закрыты рестораны и школы и ограничено передвижение между регионами.

С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 113 млн подтвержденных случаев заражения COVID-19. Свыше 2,5 млн человек от коронавируса скончались, следует из данных ВОЗ.