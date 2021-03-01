ВОЗ впервые за 7 недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией впервые за семь недель. Об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается», — сказал глава ВОЗ.
По его словам, рост числа заражений отмечен в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.
По данным ВОЗ, за неделю с 22 по 28 февраля в мире выявили 2,65 млн новых случаев заражения. Из них 1,12 млн — в Северной и Южной Америке, 1,05 млн — в Европе, 171 тыс. — в Юго-Восточной Азии, 207 тыс. — в Восточном Средиземноморье, 50 тыс. — в Африке.