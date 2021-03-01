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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ впервые за 7 недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

За прошлую неделю ВОЗ зафиксировала более 2,6 млн случаев заражения
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией впервые за семь недель. Об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается», — сказал глава ВОЗ.

По его словам, рост числа заражений отмечен в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

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Фото:Phelan M. Ebenhack / AP

По данным ВОЗ, за неделю с 22 по 28 февраля в мире выявили 2,65 млн новых случаев заражения. Из них 1,12 млн — в Северной и Южной Америке, 1,05 млн — в Европе, 171 тыс. — в Юго-Восточной Азии, 207 тыс. — в Восточном Средиземноморье, 50 тыс. — в Африке.

В конце февраля о возможном росте заболеваемости коронавирусом заявил президент США Джо Байден. По его словам, рост числа новых заболевших может быть связан с появлением новых штаммов вируса.

Также об увеличении случаев заражения сообщили власти Финляндии. В стране ввели чрезвычайное положение, временно закрыты рестораны и школы и ограничено передвижение между регионами.

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С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 113 млн подтвержденных случаев заражения COVID-19. Свыше 2,5 млн человек от коронавируса скончались, следует из данных ВОЗ.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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