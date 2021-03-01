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СК показал видео с места убийства четырех человек в Нижнем Новгороде

СК заснял следственные мероприятия, которые проводились в доме и гараже, где произошло убийство. Следствие задержало рабочего, его подозревают в нападении. В СК уточнили, что он забрал из дома крупную сумму денег и ценности

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

Следователи допросили подозреваемого в убийстве семьи из четырех человек в частном доме в поселке Кудьма Нижегородской области, сообщил СК. Ведомство также опубликовало видео допроса и следственных мероприятий на месте убийства.

На видео молодого человека в наручниках заводят в здание регионального отделения СК. В следующем видеофрагменте он сидит в кабинете следователя, ему не задают никаких вопросов. Третье видео было снято в доме, где убили семью. В частности, следователи осматривают жилую комнату, просвечивая ультрафиолетом ковер на предмет обнаружения следов крови. Также следственные действия были засняты в гараже, где, по версии СК, произошло нападение на одного из членов семьи.

Следствие назвало мотив убийства семьи в Нижегородской области
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Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

Убийство произошло накануне. Следствие подозревает подсобного рабочего, который работал на участке семьи. По данным СК, он, действуя «из корыстных побуждений», напал в гараже с ножом на 64-летнего пенсионера, затем на его 63-летнюю жену. После этого он убил 41-летнюю женщину, которая приходилась им невесткой, и ее пятилетнего сына. Затем напавший похитил крупную сумму денег и ценности, и скрылся, говорится в сообщении СК.

Ведомство уточняет, что глава семейства, муж убитой женщины, был в этот момент в отъезде в другом регионе. Еще один член семьи, 14-летняя девочка, находилась во время убийства на занятиях. Она не смогла дозвониться до родных и связалась с отцом. Тот в свою очередь попросил соседа проверить дом, после чего последний обнаружил тела.

СК возбудил уголовное дело после убийства семьи в Нижнем Новгороде
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С места преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый, говорится в сообщении Следственного комитета. Мужчину задержали во Владимирской области и доставили в Нижний Новгород.

СК возбудил уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное лишение свободы.

Автор
Мария Лисицына
уголовное дело Нижегородская область Нижний Новгород убийство задержание Следственный комитет
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В Нижегородской области убили семью из четырех человек
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СК возбудил уголовное дело после убийства семьи в Нижнем Новгороде
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