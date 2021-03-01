СК показал видео с места убийства четырех человек в Нижнем Новгороде

СК заснял следственные мероприятия, которые проводились в доме и гараже, где произошло убийство. Следствие задержало рабочего, его подозревают в нападении. В СК уточнили, что он забрал из дома крупную сумму денег и ценности

Видео: СК РФ

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Следователи допросили подозреваемого в убийстве семьи из четырех человек в частном доме в поселке Кудьма Нижегородской области, сообщил СК. Ведомство также опубликовало видео допроса и следственных мероприятий на месте убийства.

На видео молодого человека в наручниках заводят в здание регионального отделения СК. В следующем видеофрагменте он сидит в кабинете следователя, ему не задают никаких вопросов. Третье видео было снято в доме, где убили семью. В частности, следователи осматривают жилую комнату, просвечивая ультрафиолетом ковер на предмет обнаружения следов крови. Также следственные действия были засняты в гараже, где, по версии СК, произошло нападение на одного из членов семьи.

Убийство произошло накануне. Следствие подозревает подсобного рабочего, который работал на участке семьи. По данным СК, он, действуя «из корыстных побуждений», напал в гараже с ножом на 64-летнего пенсионера, затем на его 63-летнюю жену. После этого он убил 41-летнюю женщину, которая приходилась им невесткой, и ее пятилетнего сына. Затем напавший похитил крупную сумму денег и ценности, и скрылся, говорится в сообщении СК.