Полиция задержала подозреваемых в убийстве семьи в Нижнем Новгороде

Во Владимирской области задержали двоих подозреваемых в убийстве семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области, передает ТАСС.

«Задержаны подозреваемые в совершении убийства четырех человек в Нижегородской области», — отмечается в сообщении.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах региона уточнил, что подозреваемых задержали сотрудники ДПС. Источник ТАСС указал, что могут быть еще несколько причастных к совершению преступления.

Днем 28 февраля в доме в поселке Кудьма нашли погибшими пятилетнего мальчика, его 41-летнюю мать, 64-летнего дедушку и 63-летнюю бабушку. На телах обнаружены признаки насильственной смерти. Источник ТАСС в правоохранительных органах называл предположительной причиной убийства бытовой конфликт.