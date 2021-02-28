В Нижегородской области убили семью из четырех человек

Четыре человека, в том числе ребенок, найдены убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В поселке Кудьма Нижегородской области найдены тела убитой семьи из четырех человек — мужчина, две женщины и ребенок», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Автомобиль с подозреваемыми в убийстве ищут в Московском регионе. В пресс-службе главного управления МВД по Нижегородской области агентству сообщили, что сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах передает, что в Кудьме убили семью из четырех человек: бабушку, дедушку и маму с ребенком.