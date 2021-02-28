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В Нижегородской области убили семью из четырех человек

Четыре человека, в том числе ребенок, найдены убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В поселке Кудьма Нижегородской области найдены тела убитой семьи из четырех человек — мужчина, две женщины и ребенок», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Автомобиль с подозреваемыми в убийстве ищут в Московском регионе. В пресс-службе главного управления МВД по Нижегородской области агентству сообщили, что сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах передает, что в Кудьме убили семью из четырех человек: бабушку, дедушку и маму с ребенком.

По данным Telegram-канала Baza, в убийстве подозреваются двое мужчин, которые скрываются на автомобиле KIA. Они вооружены холодным оружием, передает канал.

Накануне в Москве на Утренней улице между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них получил смертельные ранения груди. Подозреваемый 1981 года рождения скрылся с места происшествия, однако через некоторое время его задержали. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

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