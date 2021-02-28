СК возбудил уголовное дело после убийства семьи в Нижнем Новгороде

Следователи возбудили уголовное дело после убийства семьи из четырех человек в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Дело завели по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, днем 28 февраля в доме в поселке Кудьма нашли погибшими пятилетнего мальчика, его 41-летнюю мать, 64-летнего дедушку и 63-летнюю бабушку. При осмотре тел следователи обнаружили признаки насильственной смерти.

Следователи назначают экспертизы, допрашивают свидетелей, а также изымают предметы и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по области.