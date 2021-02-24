ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса за неделю на 20%

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала снижение смертности от коронавируса по всему миру на 20% по сравнению с прошлой неделей. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке на сайте ВОЗ. Всего, по данным организации, за неделю по всему миру от COVID-19 умерли 66 359 человек.

Количество смертей снизилось во всех регионах, кроме стран западной части Тихого океана (Китай, Австралия, Япония и др.), где смертность выросла на 6%, сообщается в отчете организации. В этом регионе больше всего людей умерло на Филиппинах (561 человек), в Японии (505) и в Малайзии (93).

Скорость распространения COVID-19 также снизилась. На этой неделе врачи выявили 2,4 млн новых случаев заражения, что на 11% меньше, чем на прошлой. Заболеваемость снижается шестую неделю подряд, говорится в сообщении.

Наибольшее число заболевших за неделю выявили в США (480 467 новых случаев), в Бразилии (316 221), во Франции (131 179), в России (92 843) и Индии (86 711).