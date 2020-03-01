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Пивоваров, Собчак и Чеппель попросили Бастрыкина найти убийцу Листьева

Владислав Листьев (Фото: Михаил Свищев / Global Look Press)

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель записали совместное видеообращение к главам Следственного комитета и Генпрокуратуры Александру Бастрыкину и Игорю Краснову, в котором потребовали возобновить расследование об убийстве телеведущего Владислава Листьева, которое было совершено 1 марта 1995 года. Ролик опубликовал Чепель на странице в Facebook.

«Мы требуем, чтобы г-н Бастрыкин и г-н Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело», — говорит в видеообращении Собчак.

Журналисты пояснили, что к 25-летней годовщине убийства Листьева независимо готовили три фильма-расследования о его смерти и в ходе работы над проектом столкнулись с «одинаковыми» вопросами.

«Виновники убийства могут быть привлечены к ответственности», — утверждают Собчак, Пивоваров и Чепель. В сообщении говорится, что журналисты пришли к такому выводу после интервью с бывшим руководителем Генпрокуратуры и главой следственной группы, которая занималась расследованием дела.

РБК направил запросы в Следственный комитет и в Генеральную прокуратуру.

Владислав Листьев был застрелен у подъезда своего дома на Новокузнецкой улице в Москве 1 марта 1995 года. Убийство до сих пор не было раскрыто.

Теги: Ксения Собчак, Алексей Пивоваров, расследование
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