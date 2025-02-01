Какие выплаты проиндексировали на 9,5% с 1 февраля. Список
Выплаты и пособия проиндексировали в России. Решение об этом приняло правительство России в январе.
По решению властей размер индексации составит 9,5%. Премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что индексация затронет более 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них называли выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, страховые пенсии, материнский капитал, выплаты Героям Труда и Героям России.
Изначально индексация составляла 7,3% — ее проводили с 1 января. Однако позже власти предложили провести дополнительное повышение на уровень реальной инфляции, которая составила 9,52%. «Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%», — говорил президент России Владимир Путин.
Каких выплат коснулась индексация:
- ежемесячные компенсации ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (предусмотренные законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
- ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы (по ст. 9 закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»);
- денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, работавшим в годы войны на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов (по ст. 23.1 федерального закона «О ветеранах»);
- единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (по ч. 1 ст. 42 федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»);
- ежегодная денежная компенсация инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников и ежемесячная денежная выплата инвалидам (по ч. 17 ст. 13 и ст. 28.1 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»);
- пособия на погребение (по закону «О погребении и похоронном деле»);
- ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы и др. (по ст. 6.2 закона «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»);
- единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты из-за несчастных случаев на производстве (согласно п. 1 ст. 11 и пп. 1 и 12 ст. 12 закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»);
- выплаты из-за аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (согласно соответствующему закону);
- выплаты пострадавшим из-за Чернобыльской катастрофы (по закону «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
- выплаты пострадавшим из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по соответствующему закону);
- выплаты получающим материнский капитал (закон полностью тут);
- пособия по безработице (по ч. 6 ст. 44 закона «О занятости населения в Российской Федерации»);
- выплаты ухаживающим за ребенком-инвалидом (по указу президента России).
Мишустин напомнил, что после индексации вырастет и материнский капитал. На первого ребенка он составит 690 тыс. руб., на второго и последующих — 912 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 26,9 тыс. руб. При этом президент России предложил индексацию пенсий провести задним числом — с 1 января.
С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас она составляет 24 059 руб. Повышение выплаты коснулось как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года.
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