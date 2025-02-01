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Общество ,  
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Какие выплаты проиндексировали на 9,5% с 1 февраля. Список

Опубликован список выплат, которые проиндексировали на 9,5% с 1 февраля
Индексация на 9,5% коснется более 40 пособий и компенсаций
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Собака-поводырь проходит обучение с инструктором (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Выплаты и пособия проиндексировали в России. Решение об этом приняло правительство России в январе.

По решению властей размер индексации составит 9,5%. Премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что индексация затронет более 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них называли выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, страховые пенсии, материнский капитал, выплаты Героям Труда и Героям России.

Изначально индексация составляла 7,3% — ее проводили с 1 января. Однако позже власти предложили провести дополнительное повышение на уровень реальной инфляции, которая составила 9,52%. «Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%», — говорил президент России Владимир Путин.

Каких выплат коснулась индексация:

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Мишустин напомнил, что после индексации вырастет и материнский капитал. На первого ребенка он составит 690 тыс. руб., на второго и последующих — 912 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 26,9 тыс. руб. При этом президент России предложил индексацию пенсий провести задним числом — с 1 января.

С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас она составляет 24 059 руб. Повышение выплаты коснулось как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года.

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Теги
выплаты индексация правительство пенсии пособия


 

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