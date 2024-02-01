Путин спел гимн России на съезде «Движения первых». Видео

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Президент России Владимир Путин выступил на закрытии II съезда всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Он поблагодарил участников организации за уже проделанную работу и пожелал удачи в будущих проектах.

«Всего в «Движении первых» за короткий срок уже 4,7 — почти пять миллионов человек. В мероприятиях, которые вы организуете и проводите, приняло участие семь миллионов человек. Это огромная армия», — сказал президент.

В конце выступления главы государства стоящие на сцене вместе с ним участники движения начали петь гимн России. Путин присоединился к ним, переходя с микрофоном от одного к другому.

«Движение первых» было создано в 2022 году, к столетию пионерии. Путин возглавляет наблюдательный совет организации.