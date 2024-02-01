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Два самолета столкнулись в японском аэропорту

Два самолета столкнулись в аэропорту на западе Японии, никто не пострадал
В аэропорту Саппоро два самолета столкнулись правыми крыльями на взлетно-посадочной полосе, пострадавших нет. За последний год в японских аэропортах самолеты сталкивались несколько раз
Фото: Markus Mainka / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Два самолета авиакомпании All Nippon Airways (ANA) столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта Осаки во время выполнения внутренних рейсов, передает Kyodo.

Инцидент произошел в 10:10 (4:10 мск). Борта столкнулись правыми крыльями, уточняет Yahoo. Крыло приземлившегося и следовавшего к месту стоянки рейса ANA Flight 422 задело крыло рейса ANA Flight 1637, ожидавшего вылета.

Рейсы ANA Flight 422 и ANA Flight 1637 выполняют на самолетах De Havilland Canada DHC-8. Это небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет для линий малой и средней протяженности. Он рассчитан на 37-80 пассажирских мест в разных модификациях.

Никто из пассажиров и членов экипажа обоих самолетов не пострадал, причина произошедшего выясняется, сообщил оператор аэропорта Kansai Airports. Было отменено десять рейсов.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Две недели назад, в середине января, два самолета столкнулись в другом японском аэропорту — в Саппоро. Борт Korean Air Lines с 276 пассажирами на борту во время подготовки к взлету столкнулся со стоящим лайнером гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Airways. Никто не пострадал, у первого лайнера пострадала часть крыла, уточнил корейский авиаперевозчик. На втором лайнере никого не было.

Прошлым летом похожий инцидент случился в аэропорту в Токио, тогда столкнулись пассажирские лайнеры тайваньских авиакомпаний EVA Air и Thai Airways. В самолете EVA Air находились 207 пассажиров и членов экипажа. В самолете Thai Airways — 264 человека. В результате столкновения повреждение получило крыло второго воздушного судна. О пострадавших не сообщалось.

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Япония столкновение самолет
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