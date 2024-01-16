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В японском аэропорту столкнулись два самолета. Видео

В аэропорту Саппоро на севере Японии столкнулись два самолета

В японском аэропорту столкнулись два самолета. Видео
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В аэропорту города Саппоро (префектура Хоккайдо) на севере Японии самолет Korean Air Lines с 276 пассажирами на борту во время подготовки к взлету столкнулся со стоящим лайнером гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Airways, передает South China Morning Post.

Корейский перевозчик сообщил, что никто не пострадал. У их самолета повреждена часть крыла.

На борту лайнера Cathay никого не было, запланированный рейс из Саппоро в Гонконг выполнен не будет, уточнили в гонконгской авиакомпании, подтвердив информацию об инциденте.

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Япония самолет столкновение Хоккайдо
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