Два самолета столкнулись в аэропорту Токио

Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Токио

Самолеты тайваньских авиакомпаний EVA Air и Thai Airways с пассажирами на борту столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ханэда в Токио, сообщил телеканал NHK со ссылкой на Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

В самолете EVA Air находились 207 пассажиров и членов экипажа. В самолете Thai Airways — 264 человека. В результате столкновения повреждения получило крыла второго воздушного судна. О пострадавших не сообщалось.

После столкновения самолетов аэропорт закрыл две из четырех взлетно-посадочных полос. Некоторые внутренние и международные рейсы задержали.

В апреле в Непале самолет, который летел из Катманду в Дубай, столкнулся с птицей во время взлета. Экипаж объявил о ЧП из-за проблем сс двигателем. На борту находилось 167 пассажиров. Спустя некоторое время пилоты сообщили диспетчерам, что все индикаторы в норме и экипаж решил продолжать полет.