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S7 объяснила инциденты с самолетами неправильной обработкой против льда

S7 связала помпажи двигателей Boeing с неправильной обработкой против льда
Инциденты с помпажем двигателей на трех рейсах Boeing 737-800 связаны с «загрязнением лопаток компрессора двигателя из-за попадания частиц противообледенительной жидкости». Росавиация дала рекомендации S7 по безопасности полетов
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Авиакомпания S7 Airlines связала инциденты с помпажем двигателя (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) на своих рейсах с попаданием частиц противообледенительной жидкости. Об этом РБК сказали в пресс-службе перевозчика. В S7 приняли решение проводить противообледенительную обработку самолетов Boeing 737-800 с выключенными двигателями.

В компании сообщили, что в последние несколько дней на ряде рейсов, выполняемых на самолетах Boeing 737-800, пилотами были замечены изменения параметров работы одного из двигателей. В соответствии с требованиями безопасности командиры Boeing приняли решение вернуться на стоянку для дополнительного осмотра самолетов.

Как пояснили РБК в авиакомпании, речь идет о проблемах с двигателем, возникших в ходе выполнения трех рейсов 27 и 29 января: Улан-Удэ — Москва (два рейса) и Москва — Анталья.

Помпаж обоих двигателей случился у борта S7 и в начале декабря, писал телеграм-канал Aviaincident. Boeing 737 не смог вылететь из новосибирского Толмачево в Москву. Расследование этого инцидента уже завершено. Комиссия Росавиации пришла к выводу, что помпаж обоих двигателей вызвала нестабильная работа компрессоров высокого давления силовых установок из-за наличия на лопатках КВД загрязнений в результате интенсивной обработки самолета противообледенительной жидкостью и попадания большого количества солей со взлетной полосы, обработанной специальными реагентами, сообщал канал «Авиаторщина».

«По результатам проверки выявлено, что неустойчивая работа двигателя была вызвана загрязнением лопаток компрессора двигателя из-за попадания частиц противообледенительной жидкости. Эффект загрязнения носит накопительный характер», — объяснили в S7.

Там подчеркнули что во всех случаях сам двигатель был исправен.

Перевозчик пояснил, что зимой в случае осадков противообледенительная обработка лайнеров проводится перед взлетом, в том числе с включенными двигателями. «При этом с поверхности искусственного покрытия аэродрома в двигатель может засасываться стекающая противообледенительная жидкость. Это особенно характерно для воздушных судов типа Boeing 737-800, у которых двигатели расположены чуть ниже, чем у других типов самолетов», — указали в компании.

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«Кроме того, в осенне-зимний период авиакомпания сократила интервалы между мойками двигателей, а также дополнительно ввела проверку состояния загрязнения лопаток компрессора двигателя с использованием бороскопа», — сообщил перевозчик.

Из-за случаев помпажей двигателей у Boeing 737-800 глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание с руководством S7, сообщается в телеграм-канале ведомства. Регулятор уточнил, что «в последнюю декаду января» произошли три подобных случая.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Перевозчику были даны рекомендации — в частности, по отказу от обработки противообледенительными жидкостями самолетов с работающими двигателями и по проведению проверки технологии облива, а также по увеличению частоты моек двигателей. Кроме того, авиакомпании рекомендовано проанализировать сложившуюся ситуацию «применительно к другим типам самолетов, чтобы нивелировать риски для безопасности полетов».

«Сделан также акцент на строгом выполнении экипажами предполетных и послеполетных процедур в условиях обильных осадков при минусовых температурах», — сообщили в Росавиации. Расследование инцидентов продолжается, отметили там.

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