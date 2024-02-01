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Ученые оценили риск пандемии из-за «зомби-вирусов»

Вирусолог Альтштейн: пока нет риска пандемии из-за вирусов в вечной мерзлоте
Случаев заражения «зомби-вирусами» из вечной мерзлоты нет, но там могут находиться инфекционные агенты, «о которых мы пока не знаем», рассказали РБК опрошенные инфекционисты.
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Некоторые вирусы в вечной мерзлоте могут представлять определенную опасность, однако риск того, что они спровоцируют новую пандемию, незначителен, считают опрошенные РБК ученые. Так они ответили на предупреждения ученых из Франции и Нидерландов о возможных рисках из-за штаммов «вирусов-зомби» или микробов Мафусаила, замороженных в вечной мерзлоте Арктики.

В вечной мерзлоте могут сохраняться различные вирусы, некоторые виды бактерий, которые попали туда с трупами людей и животных, погибших от инфекционных заболеваний, подтвердил РБК профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В то же время он отметил, что иностранным ученым удалось выделить «гигантские» инфекционные вирусы, способные заражать амеб. «Сейчас нет оснований полагать, что эти вирусы опасны для человека и других живых существ, кроме амеб. Но эти данные показывают, что вирус можно выделить. По-видимому, можно выделить», — указал он.

Важной проблемой медицины была натуральная оспа, подчеркнул вирусолог. Ее возбудитель — поксвирус натуральной оспы — неоднократно вызывал пандемии, и очень много людей погибало в прошлые времена, в XX веке оспу ликвидировали с помощью вакцинации, и сейчас вирус натуральной оспы на Земле сохраняется только в двух лабораториях России и США, отметил профессор.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

«Поэтому важно знать, не сохраняется ли этот вирус в условиях вечной мерзлоты в захороненных телах умерших от этой болезни людей, в этом может быть большая опасность. Этот вопрос был исследован российскими вирусологами. В телах людей, умерших от оспы и похороненных в условиях вечной мерзлоты, можно обнаружить ДНК этого вируса, но инфекционный вирус не обнаруживается. Другой реальный возбудитель тяжелой болезни — это бактерии сибирской язвы, вызывающие смертельную болезнь у животных и человека. Эти бактерии образуют очень устойчивые споры, которые хорошо сохраняются в скотомогильниках, особенно в условиях вечной мерзлоты. Эти споры могут очень долго оставаться активными, и там всегда должна проявляться озабоченность возможностью поднять эти споры, заразить животных и человека. У животных эти споры могут вызвать массовое заболевание. Человек тоже может тяжело заболеть, но эпидемию или тем более пандемию это вызвать не может, поскольку этот возбудитель не способен передаваться от человека к человеку», — сказал Альтштейн.

В вечной мерзлоте до сих пор не обнаружены инфекционные вирусы, которые могли бы представлять опасность, сообщил в разговоре с РБК вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Ни одного случая заражения человека и животных не зафиксировано. В образцах обнаружены фрагменты ДНК герпесвирусов и поксвирусов, но это не означает существования немедленной угрозы. С точки зрения возникновения будущих эпидемий гораздо более актуальны вирусы теплокровных животных и членистоногих, которые бытуют в настоящее время в Юго-Восточной Азии и других странах с теплым климатом, — те вирусы, которые активно эволюционируют сегодня и сейчас», — подчеркнул он.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

При этом ученый допустил, что в вечной мерзлоте «потенциально могут быть инфекционные агенты, о которых мы пока ничего не знаем».

«Зомби-вирусы» поражают не животных, а амебы, то есть простейших, и могут ли они стать патогенами человека — не известно, заявил РБК вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

«Дело в том, что поскольку эти вирусы обнаружены в вечной мерзлоте, то, соответственно, они могут, может быть, когда-нибудь что-то вызвать у животных, которые обитают именно в том климате. А кто там обитает — там обитают очень немногие животные, и, вернее всего, это будут из ближайших к человеку грызуны. И если они переключатся на грызунов, то к заболеваниям человека это гораздо ближе, потому что грызуны тоже млекопитающие. Вообще-то вирусы бывают у бактерий, грибов, растений, животных, птиц и т.д. И они весьма специфичны к разным организмам. Совершенно необязательно, что, если вирус вызывает заболевание у бактерий или у амеб, он будет вызывать заболевание у человека. Вернее всего, не будет», — считает он, отмечая, что в реальности не стоит готовиться к пандемии из-за вирусов в вечной мерзлоте.

Об угрозе пандемии из-за штаммов «вирусов-зомби» (к таковым относят возбудители болезней, которые были активны в прошлом, а сейчас заморожены) и микробов Мафусаила в вечной мерзлоте со ссылкой на ученых написала The Telegraph. Генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель указал, что мало внимания уделяется вспышке, которая может возникнуть на Крайнем Севере и затем пойти на юг. С ним согласилась вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме: «Мы не знаем, какие вирусы скрываются в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что один из них может спровоцировать вспышку заболевания — скажем, древней формы полиомиелита. Мы должны предположить, что нечто подобное может произойти».

К случаям выявления «зомби-вирусов» ученые отнесли обнаружение на полуострове Сьюард на Аляске в 1997 году образца легкого женщины — в нем нашли геномный материал штамма гриппа, вызвавшего пандемию 1918 года. В 2012 году эксперты нашли в 300-летних мумифицированных останках женщины, похороненной в Сибири, генетические признаки вируса, вызывающего оспу. Вспышка сибирской язвы в Сибири в июле—августе 2016 года была связана с таянием вечной мерзлоты во время аномально жаркого лета, что позволило старым спорам Bacillus anthracis выйти на поверхность из старых могильников.

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