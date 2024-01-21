Ученые предупредили о «зомби-вирусах» из Сибири
В мире может возникнуть новая пандемия из-за штаммов вирусов-зомби или микробов Мафусаила, замороженных в вечной мерзлоте Арктики, они могут вернуться из-за глобального потепления и таяния ледников, предупреждают ученые, пишет The Telegraph.
Зомби-вирусами исследователи называют возбудителей болезней, которые были активны в прошлом, но теперь заморожены.
К случаям выявления таких вирусов ученые отнесли обнаружение на полуострове Сьюард на Аляске в 1997 году образца легкого женщины, в нем нашли геномный материал штамма гриппа, вызвавшего пандемию 1918 года. В 2012 году эксперты нашли в 300-летних мумифицированных останках женщины, похороненной в Сибири, генетические признаки вируса, вызывающего оспу. Вспышка сибирской язвы в Сибири в июле—августе 2016-го была связана с таянием вечной мерзлоты во время аномально жаркого лета, что позволило старым спорам Bacillus anthracis выйти на поверхность из старых могильников.
Ученые приступили к планированию арктической сети мониторинга, которая займется выявлением ранних случаев заболеваний, вызываемых древними вирусами. Специалисты создадут систему карантина и квалифицированной медпомощи для инфицированных людей, чтобы предотвратить вспышку и выезд заболевших за пределы региона.
«На сегодняшний день анализ пандемических угроз сосредоточен на болезнях, которые могут появиться в южных районах и затем распространиться на северные. Напротив, мало внимания уделялось вспышке, которая может возникнуть на крайнем севере, а затем распространиться на юг», — указал генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель.
Его точку зрения поддерживает вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме. Она отметила, что ученые не знают о вирусах, до сих пор скрывающихся в вечной мерзлоте, но есть реальный риск, что один из них спровоцирует вспышку заболевания, например древней формы полиомиелита. Вирусолог подчеркнула: «Мы должны предположить, что нечто подобное может произойти».
Группа ученых в 2014 году под руководством Клавери изолировали живые вирусы в Сибири и доказали, что те все еще способны заражать одноклеточные организмы — после нахождения в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий. Опубликованные в прошлом году результаты дальнейших исследований показали наличие разных вирусных штаммов, которые нашли в семи разных местах в Сибири. Возраст одного образца вируса составлял 48,5 тыс. лет.
«Вирусы, которые мы выделили, были способны заражать только амебы и не представляли риска для человека», — подчеркнул ученый. Однако, продолжил он, это не означает, что другие вирусы, все еще находящиеся в вечной мерзлоте, не могут спровоцировать болезнь и у человека. По словам Клавери, исследователям удалось идентифицировать геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, «которые, например, являются хорошо известными патогенами человека».
Вирусолог объяснял журналу Obserber, что важнейшим качеством вечной мерзлоты является «то, что она холодная, темная и лишена кислорода, что идеально подходит для сохранения биологического материала». «Вы можете положить йогурт в вечную мерзлоту, и он все еще будет съедобным 50 тыс. лет спустя», указывал он.
Однако наибольший риск связан не с таянием вечной мерзлоты, а с исчезновением арктического морского льда, в результате чего вырастет промышленное развитие Сибири, судоходство, будут пробурены «огромные ямы для добычи нефти и руды». «Эти операции высвободят огромное количество патогенов, которые все еще процветают там. Шахтеры будут приходить и дышать вирусами. Последствия могут быть катастрофическими», — резюмировал вирусолог.
В 2018 году ВОЗ включила «болезнь Х» в список приоритетных заболеваний, чтобы ускорить исследования патогена, который потенциально может привести к новой пандемии. Это абстрактное заболевание, вызванное неизвестным человечеству микроорганизмом, который потенциально способен привести к катастрофической эпидемии международного масштаба.
По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданность». При этом в Роспотребнадзоре считают, что шумиха вокруг «болезни X» могут базироваться вовсе не на научных, а на экономических основаниях. В ведомстве считают, что после окончания пандемии COVID-19 ВОЗ начала активно продвигать идею глобальной реформы мировой архитектуры здравоохранения, чтобы увеличить собственное финансирование.
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