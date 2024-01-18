Роспотребнадзор: ВОЗ опровергла сообщения о новой пандемии в 2024 году

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Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в разговоре с Роспотребнадзором назвали недостоверными заявления об угрозе новой пандемии в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о возможности появления в мае 2024 года новой пандемии.

«Роспотребнадзор также провел кoнсультации с представителями МИД России и штаб-квaртиры ВОЗ, которые подтвердили недостоверность интерпретаций об угрoзе новой пандемии, приведенных некотoрыми Telegram-каналами», — говорится в сообщении.

Глава ВОЗ, по данным Роспотребнадзора, говорил о разработке нового международного соглaшения по борьбе с пандемиями, которая должна завершитьcя к маю 2024 года. Решение о подготовке такого документа приняли с участием России на специальной cессии Всемирной ассамблее здравоoхранения в декабре 2021 года.

17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе должны были обсуждать «болезнь X», которая потенциально сможет в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности. Встреча была под названием «Подготовка к болезни Х», а глава ВОЗ был одним из ее участников.

В Роспотребнадзоре предполагали, что заявления о «болезни X» могут базироваться не на научных, а на экономических основаниях. «Диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям», — говорили в ведомстве.

«Болезнь X» — условное обозначение заболевания, которое потенциально способно спровоцировать пандемию. Предполагается, что ее может вызвать пока неизвестный человечеству микроорганизм. ВОЗ включила «болезнь X» в перечень приоритетных заболеваний.

В мае 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19, он действовал с 11 марта 2020 года. За этот период его жертвами стали 6,9 млн человек.