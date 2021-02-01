В Тюмени в направлении самолета при посадке запустили сигнальную ракету

Лайнер заходил на посадку в аэропорт Рощино, когда в его сторону запустили зеленую сигнальную ракету. В результате никто из 58 пассажиров не пострадал, самолет сел в штатном режиме

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Тюмени неизвестные запустили сигнальную ракету в направлении авиалайнера, идущего на посадку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК.

«По факту возможных хулиганских действий, выразившихся в использовании светосигнальной ракеты в направлении заходящего на посадку самолета, проводится процессуальная проверка по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что посадка прошла штатно, никто не пострадал.

По данным Telegram-канала «112», ракету выпустили по самолету ATR-72 авиакомпании Utair, следовавшему из Уфы. Сигнальный снаряд выпустили со стороны села Кулаково, расположенного в 3 км от аэропорта Рощино.