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В Тюмени в направлении самолета при посадке запустили сигнальную ракету

Лайнер заходил на посадку в аэропорт Рощино, когда в его сторону запустили зеленую сигнальную ракету. В результате никто из 58 пассажиров не пострадал, самолет сел в штатном режиме
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Тюмени неизвестные запустили сигнальную ракету в направлении авиалайнера, идущего на посадку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК.

«По факту возможных хулиганских действий, выразившихся в использовании светосигнальной ракеты в направлении заходящего на посадку самолета, проводится процессуальная проверка по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что посадка прошла штатно, никто не пострадал.

По данным Telegram-канала «112», ракету выпустили по самолету ATR-72 авиакомпании Utair, следовавшему из Уфы. Сигнальный снаряд выпустили со стороны села Кулаково, расположенного в 3 км от аэропорта Рощино.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

На борту самолета находились 62 человека, в том числе 58 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто из них не пострадал.

В пресс-службе аэропорта Рощино РБК рассказали, что аэропорт работает в штатном режиме. РБК обратился за комментариями в пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК и авиакомпанию Utair.

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Ранее в январе самолет Utair с отказавшим правым двигателем совершил экстренную посадку в Новосибирске. Он летел из Сургута в Красноярск.

На борту лайнера находились 52 пассажира, никто из них не пострадал. Воздушное судно при посадке также не получило повреждений, в транспортной прокуратуре начали проверку в связи с инцидентом.

Авторы
Михаил Котляр, Елизавета Ламова
Тюмень самолет посадка сигнальная ракета
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