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Вылетевший в Москву самолет вернулся в Петербург из-за неисправности

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из петербургского аэропорта Пулково в Москву, вернулся в аэропорт вылета, сообщили РБК в пресс-службе аэровокзала. От экипажа поступила информация о технической неисправности.

Самолет благополучно совершил посадку в 19:11. На борту находились 124 пассажира и четыре члена экипажа.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Решается вопрос об отправке пассажиров в Москву, уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе «России» сообщили РБК, что экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. «Пассажиры в максимально короткий срок будут пересажены на резервное воздушное судно, которое сейчас готовится к выполнению рейса. Вылет планируется после 20:00», — сказали там.

Источник «Интерфакса» заявил, что на борту была «выявлена повышенная вибрация двигателя».

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