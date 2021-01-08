Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Последствия беспорядков в Конгрессе для Трампа. Главное Политика, 11:04 В США умерла сыгравшая в «Полицейской академии» актриса Мэрион Рэмси Общество, 10:34 РБК Pro: как глава Zappos упразднил иерархию и посеял хаос в компании Pro, 10:16 Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Трубников Бизнес, 10:15 Принцип выживания: что ждет рынок туризма в 2021 году Pro, 10:03 Самолет с отказавшим двигателем совершил посадку в Новосибирске Общество, 10:01 9 станций метро, которые построят в Москве в 2021 году Недвижимость, 10:00 «Россия 1» пятый год подряд обошла «Первый канал» по популярности Технологии и медиа, 10:00 NYT узнала об обсуждении Трампом возможности помиловать самого себя Политика, 09:59 Всех прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на COVID-19 Политика, 09:36 На юго-западе Москвы водитель протаранил 11 автомобилей Общество, 09:30 В Подмосковье загорелся ангар мебельной фабрики Общество, 09:18 На Сахалине в аварии с автомобилем медслужбы погибли два человека Общество, 09:00 Россияне после Нового года бросились докупать сладости и электронику Общество, 09:00
Общество ,  
0 

Самолет с отказавшим двигателем совершил посадку в Новосибирске

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Новосибирск — Сургут, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Уральской транспортной прокуратуры в Telegram.

Согласно сообщению, самолет АТР-72 совершил посадку в штатном режиме в 6:27 (2:27 мск) 8 января.«Предварительная причина возврата — отказ правого двигателя», — пишет ведомство.

По данным прокуратуры, на борту находились пять членов экипажа и 52 пассажира, детей не было. В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно также не получило повреждений.

Сейчас Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В пресс-службе Utair уточнили «РИА Новости», что самолет выполнял рейс из Сургута в Новосибирск, а не наоборот. Позднее борт должен был отправиться в Красноярск.

самолет Новосибирск посадка двигатель Utair
Материалы по теме
В Шереметьево из-за пьяного пассажира задержали самолет в Челябинск
Общество
В Сургуте самолет вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика
Общество
Летевший из Тюмени в Воронеж самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter