Самолет с отказавшим двигателем совершил посадку в Новосибирске

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Новосибирск — Сургут, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Уральской транспортной прокуратуры в Telegram.

Согласно сообщению, самолет АТР-72 совершил посадку в штатном режиме в 6:27 (2:27 мск) 8 января.«Предварительная причина возврата — отказ правого двигателя», — пишет ведомство.

По данным прокуратуры, на борту находились пять членов экипажа и 52 пассажира, детей не было. В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно также не получило повреждений.

Сейчас Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В пресс-службе Utair уточнили «РИА Новости», что самолет выполнял рейс из Сургута в Новосибирск, а не наоборот. Позднее борт должен был отправиться в Красноярск.