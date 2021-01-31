Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Губерниев назвал позором выступление российских биатлонистов на ЧЕ Спорт, 19:11 Вылетевший в Астрахань самолет вернулся в Краснодар из-за неполадок Общество, 19:06 СМИ узнали о договоренности «Аякса» и «Спартака» по Промесу Спорт, 18:49 В Москве задержали мужа политолога Екатерины Шульман Политика, 18:38 «Челси» одержал первую победу после смены главного тренера Спорт, 18:31 Правозащитники сообщили о 4 тыс. задержанных на протестах в России Политика, 18:24 В Москве возобновилась работа закрытых из-за протестов станций метро Политика, 18:19 Россияне остались без медалей в спринте на Кубке мира по лыжным гонкам Спорт, 18:02 В Москве задержали Илью Яшина Политика, 17:56 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 17:54 Силовики вытеснили протестующих от Ленинградского вокзала в Москве Политика, 17:52 Протестующих оттеснили с площади трех вокзалов в Москве. Видео Политика, 17:50 Правозащитники сообщили более чем об 1 тыс. задержанных в Москве Политика, 17:40 МИД в связи с протестами обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Политика, 17:36
Общество ,  
0 

Вылетевший в Астрахань самолет вернулся в Краснодар из-за неполадок

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Краснодар — Астрахань, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

«Экипаж рейса А4-339 Краснодар — Астрахань АК «Азимут», вылетевший в 15:21, доложил о технической неисправности. Самолет совершил штатную посадку в 16:51 в аэропорту вылета», — говорится в сообщении.

Вылетевший в Москву самолет вернулся в Петербург из-за неисправности
Общество
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

По решению авиакомпании рейс выполнили на другом воздушном судне.

В середине января во Владивостоке совершил экстренную посадку самолет малой авиации DHC-6 авиакомпании «Аврора», выполнявший учебно-тренировочный полет. Как рассказал представитель аэропорта, при посадке произошло разрушение правого пневматика шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

новости Краснодар самолет экстренная посадка
Материалы по теме
Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку
Общество
Вылетевший в Москву самолет вернулся в Петербург из-за неисправности
Общество
В Нижневартовске пассажирский самолет совершил внеплановую посадку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter