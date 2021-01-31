Вылетевший в Астрахань самолет вернулся в Краснодар из-за неполадок

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Краснодар — Астрахань, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

«Экипаж рейса А4-339 Краснодар — Астрахань АК «Азимут», вылетевший в 15:21, доложил о технической неисправности. Самолет совершил штатную посадку в 16:51 в аэропорту вылета», — говорится в сообщении.

По решению авиакомпании рейс выполнили на другом воздушном судне.

В середине января во Владивостоке совершил экстренную посадку самолет малой авиации DHC-6 авиакомпании «Аврора», выполнявший учебно-тренировочный полет. Как рассказал представитель аэропорта, при посадке произошло разрушение правого пневматика шасси. В результате инцидента никто не пострадал.