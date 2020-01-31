Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 63,04 (+0,64) Quote, 30 янв, 13:08
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 69,42 (+0,74) Quote, 30 янв, 13:08
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:55 Зачем стартапы создали «идеальную тюрьму» для фрилансеров — Bloomberg Pro, 07:48 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 31 января Общество, 07:45 Совкомбанк предупредил инвесторов о риске из-за «особого надзора» ЦБ Бизнес, 07:41 Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости Общество, 07:24 «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу Бизнес, 07:00 Госдеп США потребовал от американцев не ездить в Китай Общество, 06:53 Во Владивостоке произошел взрыв в жилом доме Общество, 06:18 ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым Общество, 05:42 Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут Бизнес, 05:29 В Забайкалье на границе с Китаем ввели режим ЧС из-за коронавируса Общество, 05:09 Домодедово запустил сервис онлайн-заказов из Duty Free Общество, 04:47 Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет Общество, 04:12 Помпео прилетел на Украину с рабочим визитом Политика, 03:53
Вирус из Китая ,  
0 

Госдеп США потребовал от американцев не ездить в Китай

Госдепартамент США в связи с распространением нового вида коронавируса включил Китай в «красный» список стран, которые категорически не рекомендуется посещать. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Госдепе также отметили, что граждане США должны быть готовы к введению ограничений на поездки в Китай без предварительного уведомления. Уточняется, что американские коммерческие перевозчики уже сократили маршруты в Китай и обратно. Американским гражданам, которые в настоящий момент находятся в КНР, рекомендовано покинуть страну.

Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее Госдеп США разрешил американским дипломатам и членам их семей покинуть Китай в связи со вспышкой коронавируса. Уточнялось, что из китайского города Ухань было эвакуировано 210 граждан США.

Распространение ранее неизвестного вида коронавируса началось в Ухане в декабре прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания уже были зафиксированы в Сингапуре, Таиланде, Японии, Финляндии, Италии, США и других странах. Согласно информации госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, от нового заболевания уже скончались 213 человек, а количество зараженных по всему миру составляет 9692 человека. Однако Всемирная организация здравоохранения, по состоянию на 30 января, сообщала о 7818 случаях заражения.

Теги: Госдепартамент США, Китай, путешествия
Материалы по теме
В Забайкалье на границе с Китаем ввели режим ЧС из-за коронавируса
Общество
В Италии зафиксировали два первых случая заражения новым коронавирусом
Общество
В правительстве не подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter