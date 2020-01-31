Госдеп США потребовал от американцев не ездить в Китай

Госдепартамент США в связи с распространением нового вида коронавируса включил Китай в «красный» список стран, которые категорически не рекомендуется посещать. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Госдепе также отметили, что граждане США должны быть готовы к введению ограничений на поездки в Китай без предварительного уведомления. Уточняется, что американские коммерческие перевозчики уже сократили маршруты в Китай и обратно. Американским гражданам, которые в настоящий момент находятся в КНР, рекомендовано покинуть страну.

Ранее Госдеп США разрешил американским дипломатам и членам их семей покинуть Китай в связи со вспышкой коронавируса. Уточнялось, что из китайского города Ухань было эвакуировано 210 граждан США.

Распространение ранее неизвестного вида коронавируса началось в Ухане в декабре прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания уже были зафиксированы в Сингапуре, Таиланде, Японии, Финляндии, Италии, США и других странах. Согласно информации госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, от нового заболевания уже скончались 213 человек, а количество зараженных по всему миру составляет 9692 человека. Однако Всемирная организация здравоохранения, по состоянию на 30 января, сообщала о 7818 случаях заражения.