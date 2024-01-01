Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города

Городской статус получил поселок Ойсхара в Гудермесском районе, теперь в Чечне восемь городов

Ойсхара, Чечня (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

В Чечне появился новый город Ойсхар, соответствующий закон вступил в силу 1 января. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

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В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. По словам Кадырова, городской статус населенного пункта должен «положительно отразиться на его дальнейшем развитии, способствовать росту благополучия местных жителей».

Власти будут привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создадут«наиболее благоприятные условия для бизнеса», добавил Кадыров.

Ойсхара ранее был поселком, он расположен в Гудермесском районе Чечни. Вопрос о придании ему статусу города Кадыров поручил рассмотреть в октябре, отмечая, что поселок «и так является одним из самых крупных сельских населенных пунктов республики». После присвоения поселку нового статуса его хотели переименовать в Новогрозный, но в итоге Кадыров решил оставить имеющееся название.

В мае 2017 года в Ойсхаре начались масштабные строительные работы. Несколько месяцев спустя поселок открыли после реконструкции, уже тогда власти задумались о присвоении ему статуса города. Помимо Ойсхара, в Чечне еще семь городов, в том числе три — республиканского значения (Грозный, Аргун и Гудермес).