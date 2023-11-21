Путин рассказал о дискуссиях по смене столицы Чечни после войны в регионе

После окончания Чеченской войны российские власти обсуждали вопрос о переносе столицы региона из Грозного, сообщил президент России Владимир Путин на мероприятии, посвященном передаче российским регионам новой техники для обновления общественного транспорта. Стенограмма выступления главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», — сказал Путин, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову. Куда именно собирались перенести столицу Чечни, президент России не уточнил.

Современный Грозный глава государства назвал «замечательным городом».

Город Грозный был основан в 1818 году генералом русской армии Алексеем Ермоловым. Изначально он был заложен как крепость Грозная. Позднее ее территорию расширили за счет разрушенного селения Старая Сунжа и соседних аулов. В течение XIX века поселение росло и в 1870 году получило статус города.

В результате боев в Чечне в 1990-е годы город был разрушен «до основания», говорится на сайте мэрии Грозного. Особенно пострадала его центральная часть, отсутствовала социальная инфраструктура. В 2000-х годах началось восстановление города.