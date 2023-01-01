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Полиция сообщила о 2 тыс. задержанных мигрантов в Петербурге в Новый год

ГУ МВД: в центре Петербурга в новогоднюю ночь задержали 2 тыс. мигрантов
В полиции заявили, что во время гуляний в центре города проводился профилактический рейд по выявлению миграционных нарушений, проход к Дворцовой площади был ограничен
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Около двух тысяч человек, преимущественно выходцев из ближнего зарубежья, задержала полиция в центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД.

В пресс-службе изданию сообщили, что в новогоднюю ночь «в целях безопасности людей, избежания давки и возможных инцидентов» были ограничены подходы к Дворцовой площади. «В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера», — сказали в полиции.

В ГУ МВД также отметили, что во время праздничных мероприятий на Дворцовой площади «удалось предотвратить более десятка попыток использования пиротехнических изделий», что при большом скоплении людей могло привести к трагедии.

Видео и фото задержаний в Петербурге ранее опубликовала «Фонтанка». Ролики, на которых видно, что силовики задерживают людей в Москве, также появились в телеграм-канале SOTA. ГУ МВД по столице о задержаниях не сообщало.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Полиция сообщила о 2 тыс. задержанных мигрантов в Петербурге в Новый год
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30 декабря московский департамент региональной безопасности и противодействия коррупции сообщал, что с 17:00 31 декабря до 07:00 1 января власти Москвы ограничат доступ на Красную площадь. Данную меру вводили из-за ситуации с коронавирусом. Департамент отмечал, что ограничения также были связаны с «реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей».

ТАСС при этом сообщал, что в период новогодних каникул в Москве запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий, в которых задействуют представителей полиции и других правоохранительных органов.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Алена Нефедова Алена Нефедова
Санкт-Петербург задержание Дворцовая площадь полиция Новый год
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