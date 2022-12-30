Полиция задержала участников корпоратива на юге Москвы

В ходе новогоднего корпоратива на юге Москвы произошла драка между празднующими, участники драки задержаны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичное МВД.

Инцидент произошел на улице Ленинская Слобода (недалеко от метро Автозаводская). Изначально конфликт произошел между двумя посетителями ресторана, однако позже он перерос в потасовку. В отделение полиции доставили более десяти человек.

Название ресторана не сообщается.

В начале ноября массовая драка произошла в Даниловском районе Москвы. Конфликт произошел между мигрантами. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Инцидент произошел на Дубининской улице, неподалеку от Павелецкого вокзала. После конфликта участники драки разбежались.