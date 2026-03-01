Траурные акции в Иране после гибели Али Хаменеи. Видео
Появились кадры траурных акций в Иране после гибели Али Хаменеи
После объявления о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи множество иранцев собрались на площадях и в мечетях, чтобы почтить его память, сообщает ilna.ir.
На кадрах видно, как сотни иранцев в мечетях бьют себя в грудь и громко плачут или скандируют лозунги перед портретом верховного лидера. Многие жители собрались на площадях с иранскими флагами.
Хаменеи погиб накануне утром в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур.
На фоне сообщений о его смерти в республике также начались митинги — паломники у мавзолея в Мешхеде скандируют лозунги против США и Израиля, держа фотографию покойного верховного лидера Ирана.
Президент страны Масуд Пезешкиан назвал убийство Хаменеи страшным преступлением и пообещал отомстить за него.
