Женщина погибла в Брянской области при ударе дрона по машине

В Брянской области при ударе беспилотников-камикадзе по автомобилю в селе Чернооково Климовского района погибла женщина, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшей и добавил, что родным будет оказана вся необходимая материальная помощь.

В ночь на 1 марта над Брянской областью перехватили и уничтожили восемь беспилотников, сообщил Богомаз. Пострадавших и разрушений не было.

В середине февраля в Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль мирного жителя в селе Азаровка Стародубского района. Мужчина не выжил.

Двумя днями ранее, 12 февраля, при атаке ВСУ на автомобиль возле села Марковск Погарского района пострадал глава Чаусовского сельского поселения. Транспортное средство получило повреждения, мужчине удалось спастись.

Александр Богомаз
Александр Богомаз
