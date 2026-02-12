Глава сельского поселения Брянской области получил ранения при атаке ВСУ

В Брянской области глава сельского поселения ранен при атаке ВСУ

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Глава Чаусовского сельского поселения Брянской области получил ранения при атаке ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Ранение получил глава Чаусовского сельского поселения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

По словам Богомаза, автомобиль попал под атаку возле села Марковск Погарского района. Машина получила повреждения. На место выехали оперативные и экстренные службы.

Накануне Богомаз сообщил, что в селе Бровничи Климовского района при атаке дрона-камикадзе на АПХ «Мираторг» погиб сотрудник предприятия. На прошлой неделе ранения получил сотрудник «Мираторга» в селе Крапивна.

По данным Минобороны, в ночь на 12 февраля над Брянской областью сбили 21 беспилотник. Как уточнил Богомаз, никто не пострадал, разрушений на земле нет.