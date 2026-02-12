 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава сельского поселения Брянской области получил ранения при атаке ВСУ

В Брянской области глава сельского поселения ранен при атаке ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Глава Чаусовского сельского поселения Брянской области получил ранения при атаке ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Ранение получил глава Чаусовского сельского поселения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

По словам Богомаза, автомобиль попал под атаку возле села Марковск Погарского района. Машина получила повреждения. На место выехали оперативные и экстренные службы.

В Брянской области погиб сотрудник АПХ «Мираторг» после атаки ВСУ
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Накануне Богомаз сообщил, что в селе Бровничи Климовского района при атаке дрона-камикадзе на АПХ «Мираторг» погиб сотрудник предприятия. На прошлой неделе ранения получил сотрудник «Мираторга» в селе Крапивна.

По данным Минобороны, в ночь на 12 февраля над Брянской областью сбили 21 беспилотник. Как уточнил Богомаз, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Анастасия Луценко
Брянская область атака ВСУ ранения Александр Богомаз
Александр Богомаз
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
