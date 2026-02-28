Над Дубаем сбили новые ракеты. Видео Иранские ракеты продолжают сбивать над Дубаем, это попало на видео

Силы ПВО сбили над Дубаем новые ракеты Ирана. На видео видны следы разрывов в небе.

«Во время ракетного обстрела у меня была встреча в башне Бурж-Халифа в Дубае. Коллега, с кем встречались, настоял, чтобы мы покинули здание», — рассказал РБК россиянин Дмитрий, находящийся в ОАЭ в командировке.

«Работников его компании, базирующейся там, попросили покинуть офис и они перешли на удаленку. Прямо организованной эвакуации из башни не было, я не слышал сирен и т.д. Паники не было никакой, туристы гуляют вовсю по центру», — добавил он.

Иран атакует в регионе военные объекты США в ответ на удары Вашингтона и Израиля по стране.