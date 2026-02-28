Операция США против Ирана

Над Дубаем сбили новые ракеты. Видео

Иранские ракеты продолжают сбивать над Дубаем, это попало на видео

Силы ПВО сбили над Дубаем новые ракеты Ирана. На видео видны следы разрывов в небе.

«Во время ракетного обстрела у меня была встреча в башне Бурж-Халифа в Дубае. Коллега, с кем встречались, настоял, чтобы мы покинули здание», — рассказал РБК россиянин Дмитрий, находящийся в ОАЭ в командировке.

«Работников его компании, базирующейся там, попросили покинуть офис и они перешли на удаленку. Прямо организованной эвакуации из башни не было, я не слышал сирен и т.д. Паники не было никакой, туристы гуляют вовсю по центру», — добавил он.

Иран атакует в регионе военные объекты США в ответ на удары Вашингтона и Израиля по стране.

