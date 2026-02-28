Операция США против Ирана

CNN рассказал о планах США нанести серию ударов по Ирану с паузами

США планируют против Ирана серию нарастающих ударов с паузами, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Каждая волна будет длиться от одного до двух дней с перерывами для восстановления и оценки боевого ущерба, уточняет телеканал.

Американский президент Дональд Трамп объявил о «масштабной и непрерывной операции» против Тегерана. Он объяснил, что на ядерных переговорах, которые велись с начала года, иранские власти постоянно меняли свою позицию, и его «терпение лопнуло». Трамп заверил, что республика никогда не получит ядерное оружие.

