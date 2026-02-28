В столице Саудовской Аравии раздался взрыв

Взрыв в Эр-Рияде прозвучал на фоне ударов Ирана в ответ на начавшуюся утром операцию Израиля и США. Иран атаковал в том числе американские базы на Ближнем Востоке

В столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, раздался взрыв, сообщает AFP.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и военным базам США в регионе — в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Катаре.

Взрывы звучали в том числе в столице Катара — Дохе. Кроме того, взрывы прогремели в Абу-Даби и Дубае. Минобороны ОАЭ заявило, что силы ПВО перехватили иранские ракеты, однако в результате падения обломков в жилом районе Абу-Даби погиб человек. Ведомство заявило, что Эмираты оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории.

Над Иорданией сбиты две баллистические ракеты, сообщает Al Jazeera со ссылкой на минобороны страны.